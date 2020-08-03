Кто поручится, что там все «чисто»? 2 3.08.2020, 13:45

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Фото: babruysk.by

Чиновники не пропустили в бобруйскую больницу журналистов.

Недопуск чиновником горисполкома корреспондентов «Бобруйского курьера» на «осмотр» детской больницы – того, что там сделано и какая медтехника поставлена, – как говорится, вызывает к жизни размышления вот еще какого порядка (тоже правового).

Всем нам известно недавнее громкое дело, когда выяснилось, что медпрепараты, техника закупалась по коррупционным схемам. Но все ли расследовало следствие? Сомневаемся. Особенно, если оно могло выйти – как это шутят по таким поводам – на самих себя. То есть – на настолько высокопоставленных чиновников (выше задержанного замминистра здравоохранения), генералов, что расследовать их деятельность можно только при смене власти и приходе нормального, демократического правительства.

Поэтому для «ослепших», может быть, от блеска должностей и погонов этих чиновников, подскажем – как это все может выглядеть. Очень «пунктирно».

В СМИ проходила информация, что у чиновников от медицины якобы была «своя» заграничная фирма, которая выписывала им необходимые, самые «левые», документы.

Но до конца ли эта линия расследована? И нет ли еще таких же иностранных фирм у других чиновников, выведенных» за рамки расследования?

Вопросы: что поставлялось и поставляется в наши больницы? То ли оборудование, которое указано в сопроводительных документах? Новое ли оно в самом деле? А быть может, это бэушная техника – с переклеенными «лейбами», давно отслужившая свое и сто́ящая – на самом деле – в 2, 3… раза дешевле?

Если оно, это оборудование, допустим – новое, почему же оно ломается так сразу? Заметили, что, например, в Бобруйске почти постоянно не работают аппараты МРТ? Мы об этом слышим, по крайней мере, уже лет 16-17. Попытки поинтересоваться, задать на эту тему вопросы наталкивается на «успокаивающие» ответы – все, мол, в порядке. Но по делу медицинских чиновников, о котором упоминалось выше, мы знаем: да не так уж и в порядке, как нас уверяют. И на коррупционные деньги кто-то где-то давным-давно уже построил себе виллы, купил машины стоимостью в 45 тысяч евро, открыл новые, незаконные (для них как чиновников) бизнесы…

И это мы только о медоборудовании… А сами работы по ремонту-реконструкции больницы? Кто поручится, что там все «чисто», и не были задействованы коррупционные схемы по откатам, припискам, неправомерному завышению цен на товары, услуги, что не искажен объем выполненных работ – с целью вывода бюджетных, то есть – народных средств?..