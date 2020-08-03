Президент Литвы не исключает повторного закрытия границ в ЕС 3.08.2020, 15:41

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Идет вторая волна коронавируса?

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением коронавируса не исключено, что придется вновь рассмотреть вопрос о закрытии границ.

Об этом сообщает Delfi.

"Вопрос о контроле границ должен быть следующим этапом, и он требует общеевропейских решений. Мы наблюдаем усиление внутреннего режима во многих государствах ЕС, вполне вероятно, что к этому вопросу (о закрытии границ. - Ред.) снова придется вернуться", - сказал Науседа.

Он также сказал, что обязательно сейчас в Литве самоизоляция для путешественников из определенных стран действует как косвенный контроль границ.

"На мой взгляд, у нас сейчас есть отлаженный механизм применения карантина", - прокомментировал президент ситуацию в стране.

"Он позволяет на основании статистики и тенденций заболеваемости в других государствах включать в этот список все новые государства. Некоторые страны оказались на грани и вскоре могут быть включены тоже", - добавил Науседа.

Контроль внутренних границ во многих государствах ЕС был введен в определенный момент весной. Сейчас разные страны применяют различные меры как в отношении собственных граждан, так и в отношении иностранцев.

В Литве в список сильно пораженных вирусом стран попадают страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом составляет 16 случаев на 100 тыс. человек за последние две недели. По прибытии из них обязательно самоизоляция. Без ограничений в Литву могут приехать иностранцы из Польши, Нидерландов, Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Исландии, Германии, Ирландии, Кипра, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.