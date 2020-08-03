В Греции открыли первый подводный музей 1 3.08.2020, 16:56

Фото: Eurokinissi

Он находится на месте древнего кораблекрушения у необитаемого островка Перистера.

В Греции открыли подводный музей, в котором будут проходить реальные и виртуальные экскурсии к затонувшему античному кораблю. Об этом сообщает Greece High Definition, пишет «Корреспондент».

Губернатор Фессалии Костас Агорастос и популярный певец Сакис Рува погрузились в воду, чтобы разрезать ленту.

Музей расположен на глубине 25 метров возле необитаемого острова Перистери в западной части Эгейского моря. Там находятся останки греческого торгового судна, которое затонуло ориентировочно в 425 году до н.э.