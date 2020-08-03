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В Британии провели конкурс на лучшее фото картошки

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  • 3.08.2020, 18:00
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В Британии провели конкурс на лучшее фото картошки

Все деньги за участие направили фонду, который закупает продукты в банки еды.

В Великобритании провели благотворительный конкурс на лучшее фото картофеля Potato Photographer of the Year 2020, пишет «Новое время».

Каждый фотограф платит 5 фунтов за участие в конкурсе платформы Photocrowd. Все эти деньги направляются фонду Trussel Trust, который закупает продукты в банки еды.

Посмотрите на победителей, которых отобрало жюри, состоящее из профессиональных фотографов.

В качестве приза победитель получил фотоаппарат Fujifilm XA-7, подписки на различные сервисы для фотографов и однодневный воркшоп с журналистом, фотографом и организатором конкурса Бенедиктом Брейном.

«Мы не собрали миллион долларов, как я втайне надеялся. Но даже те несколько тысяч очень помогут фонду Trussel Trust. И, как я вижу, есть здоровый интерес к такому же конкурсу в следующем году», — рассказывает Брейн.

Больше фото можно посмотреть здесь.


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