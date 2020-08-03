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«Роснефть» остановила добычу нефти на Сахалине

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  • 3.08.2020, 21:05
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«Роснефть» остановила добычу нефти на Сахалине

Сделка ОПЕК+ ударила по одному из старейший нефтяных промыслов в России.

«Роснефть» из-за ограничений по сделке ОПЕК+ остановила добычу нефти на проекте «Сахалинморнефтегаз», говорится в комментарии компании и следует из данных ЦДУ ТЭК, передает finanz.ru.

Так, согласно бюллетеню на 29 июля, объем добычи нефти на этом проекте был нулевым, а среднесуточная добыча в июле составила 2,2 тыс. тонн, что на 0,9 тыс. тонн ниже уровня июня.

«Необходимость выполнения Россией соглашения ОПЕК+ накладывает на НК «Роснефть» требования по сокращению добычи нефти, начиная с мая 2020 года. В этой связи компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках «РН-Сахалинморнефтегаз». Это решение не предполагает высвобождения работников предприятия», - отметили в компании.

Временные ограничения будут использованы для реализации другого инфраструктурного проекта - компания рассматривает возможность строительства альтернативного трубопровода взамен изношенного «Оха - Комсомольск-на-Амуре».

«РН-Сахалинморнефтегаз» - одно из старейших нефтедобывающих предприятий России, основанное в 1928 году. Предприятие ведет свою деятельность на севере Сахалина, является оператором более чем по 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина. В рамках сделки ОПЕК+ Россия с мая должна сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки - минимума с 2002 года. С августа квоты по соглашению будут уменьшены, и РФ сможет увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.


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