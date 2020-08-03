Надежда Остапчук: В Лукашенко мне не нравилось ничего и никогда 3 3.08.2020, 22:25

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Надежда Остапчук

Фото: AFP

Родители чемпионки мира также никогда не поддерживали диктатора.

Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук рассказала, почему не поддерживает Александра Лукашенко, передает «Трибуна».

– Нравится ли что в Лукашенко? Нет. Да и не нравилось никогда и ничего.

– Когда вы себе сформулировали, что вам он не нравится?

– В принципе, никогда не формулировала. С детства все. Мои родители его не поддерживали. Я его особо не поддерживала. Мне абсолютно было по барабану на выборы, когда мне 16 лет было. А когда уже осознанно? Когда он сделал себе безлимит этот (Ограничение сроков президентства было отменено на «референдуме» 2004 года – прим.). После этого мне стало совсем грустно, – сказала Остапчук.