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Глава белорусской федерации волейбола подал в отставку

  • 31.08.2020, 17:47
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Глава белорусской федерации волейбола подал в отставку
Эдуард Венский
Фото: sportnaviny.com

Отставка была его собственным решением.

Как стало известно tut.by, председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский подал в отставку.

С завтрашнего дня исполнять обязанности председателя будет генеральный секретарь Алла Тетерина.

По словам Эдуарда, отставка была его собственным решением — он разошелся во взглядах на развитие волейбола в стране со своим руководством. Венский также отметил, что недавний демарш четырех волейболистов сборной, которые отказались играть в знак несогласия с итогами выборов и тем, что происходит после них в стране, не был основополагающим фактором в принятии его решения.

Эдуард Венский занимал пост главы федерации с 27 ноября 2018 года, до этого был профессиональным волейболистом. Он четырнадцать сезонов провел в чемпионате Финляндии, выступая за клуб «ВяЛеПа», признавался лучшим игроком финского чемпионата. В 2017 году вернулся в Беларусь и помог солигорскому «Шахтеру» выиграть чемпионский титул, после чего завершил карьеру игрока.

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