Эксперты нашли общий недостаток у российской и китайской вакцин от коронавируса 31.08.2020, 18:36

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Обе вакцины основаны на широко распространенном вирусе.

Вакцины против COVID-19, разработанные в России и Китае, имеют общий потенциальный недостаток: они основаны на широко распространенном вирусе, вызывающем простуду, что потенциально снижает их эффективность, предупреждают некоторые эксперты.

Вакцина компании CanSino Biologics, одобренная для использования в военных целях в Китае, представляет собой модифицированную форму аденовируса 5-го типа или Ad5. На прошлой неделе Wall Street Journal сообщила, что компания ведет переговоры о разрешении на применение в нескольких странах до завершения крупномасштабных испытаний, передает «Голос Америки».

Вакцина, разработанная московским институтом Гамалеи и зарегистрированная ранее в этом месяце, несмотря на ограниченное тестирование, основана на Ad5 и втором, менее распространенном типе аденовируса.

«Ad5 беспокоит меня только потому, что у многих людей есть иммунитет, – отмечает эксперт по вакцинам из Университета Джона Хопкинса Анна Дурбин. – Возможно, у вакцины не будет 70 процентов эффективности. У нее может быть 40 процентов эффективности, и это лучше, чем ничего, пока не появится что-то еще».

Оба разработчика имеют многолетний опыт и разработали одобренные вакцины против Эболы на основе Ad5. Ни CanSino, ни Институт Гамалеи на запросы о комментариях не отвечают.

Исследователи десятилетиями экспериментировали с вакцинами на основе Ad5, но ни одна из них не получила широкого распространения. Они используют безвредные вирусы в качестве «векторов» для переноса генов из вируса в клетки человека, чтобы вызвать иммунный ответ. Но у многих людей уже есть антитела против Ad5, что делает эти вакцины менее эффективными.

Некоторые исследователи выбрали альтернативные аденовирусы или механизмы доставки. Оксфордский университет и компания AstraZeneca использовали в качестве основы для вакцины аденовирус шимпанзе, а в вакцине от Johnson & Johnson используется сравнительно редкий штамм Ad26.

В Китае и США высокий уровень антител к Ad5 имеют порядка 40 процентов населения. А в Африке этот показатель может достигать 80 процентов.

Российская вакцина будет вводиться двумя дозами: первая на основе Ad26, а вторая на основе Ad5. Директор института Гамалеи Александр Гинцбург заверяет, что двухвекторный подход решает проблему иммунитета.

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