FT: Brexit может укрепить Евросоюз 4.08.2020, 12:53

Возрожденная Европа имеет шансы стать мощным партнером для США.

Москва активно «поддерживала» выход Великобритании из состава ЕС. Ведь президент России Владимир Путин искренне верил, что это значительно ослабит Европейский Союз. Однако, сейчас ситуация выглядит так, будто российский президент ошибся. Ведь после Brexit, ЕС наоборот имеет все шансы стать еще более сильным и независимым объединением. Без Великобритании в составе Европейский Союз планирует выстраивать тесное сотрудничество с США. Европа может стать мощным партнером для Соединенных Штатов после «эпохи президента Дональда Трампа», пишет Financial Times (перевод - "Зеркало недели. Украины").

В конце концов, ситуация между ЕС и Великобританией со временем может начать напоминать отношения между Канадой и США. Канада готова частично «пожертвовать собственной мощью» для того, чтобы получить полную независимость, поэтому и не желает присоединяться к США. Но, без сомнения, страны могли бы получить довольно значительные преимущества от экономической интеграции и стратегического сотрудничества, основанного на общих интересах и ценностях.

Например, можно рассмотреть последнее собрание Европейского совета в июле. После одного из самых длинных саммитов, лидеры стран ЕС согласились осуществлять коллективные займы на финансовых рынках.

Сначала сотни миллиардов евро будут использованы для смягчения негативного влияния коронавируса на экономику стран. Но европейские лидеры также поняли, что можно занимать большие суммы денег на финансовых рынках по очень низким тарифным ставкам.

Такая возможность в будущем могла бы помочь с затратами на новые масштабные проекты, такие как коллективная оборона. Это, в свою очередь, могло бы расширить политическое влияние ЕС и усилить международную роль официальной валюты европейских стран.

Таких перспектив экономического развития Европейский Союз мог бы и не получить, если бы Великобритания осталась в его составе. Так называемая «экономная четверка» ЕС, в которую входят Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания, была против займов на финансовых рынках. Но без британского права вето, страны «экономной четверки» были вынуждены согласиться на общие условия сделки.

Коллективные финансовые займы могут стать первым шагом на пути к более тесному политическому союзу европейских государств.

Конечно, все может сложиться по-другому. Прогресс может быть заблокирован национальными парламентами. В Южной Европе вновь может начаться экономический кризис.

Президент США Дональд Трамп, который считает ЕС опасным конкурентом, может отказаться от сотрудничества. Но если кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден одержит победу на выборах, его администрация будет поддерживать восстановление международных стратегических альянсов Америки.

Байден понимает, что США уже не могут поддерживать мировой порядок самостоятельно. Сбалансированное сотрудничество с ЕС выглядит как достаточно привлекательная перспектива. Если раньше американцы считали Европу своим главным конкурентом, то сейчас все изменилось.

К тому же, лидеры ЕС также признают, что главными угрозами коллективных интересов Европы является Китай, Россия, нестабильность на Ближнем Востоке и Африке. Надежная поддержка со стороны США может стать ключом для решения этих проблем.

Со временем отношения между ЕС и Великобританией наладятся. Возможно, британцы даже поймут, что ЕС в действительности не представляет угрозу британским интересам. Наоборот, Германия, Франция и другие европейские страны являются незаменимыми партнерами в борьбе с общими угрозами вне Европы - в частности, с агрессивно настроенными авторитарными государствами, резюмирует FT.