Археологи обнаружили место сражения Ричарда «Львиное Сердце» с воинами Саладина 4.08.2020, 17:14

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Место битвы искали долгие годы.

Археологи определили место, где около 800 лет назад состоялось сражение войска Ан-Насира Салаха ад-Дина Юсуфа ибн Айюба, более известного как Саладин, и военного образования во главе с королем Ричардом I. Последнего многие знают как «Львиное Сердце» , пишет lenta.ua.

Данное столкновение произошло в период Третьего крестового похода 7 сентября 1191 года. Его участники победили армию Саладина. На протяжении долгого времени «встреча» двух противников рассматривалась крайне важным событием. Однако сегодня ученые подвергают сомнению такую мысль, так как Ричарду не удалось полностью ликвидировать мусульман. Его воины не смогли захватить Иерусалим, а ведь это и было главной целью. Но, с другой стороны, роль сражения также не стоит недооценивать, ведь оно завершилось одной из основных побед крестоносцев в течение 10 лет.

Место битвы искали долгие годы. В исторических источниках указывали путь, но не было описано конкретно локации. Кроме того, спустя столько веков местный ландшафт сильно изменился. Но все-таки место нашел израильский археолог Рафаэль Левис из Университета Хайфы. Ему удалось это сделать с помощью современных технологий. Профессор исследовал район между городом Герцлия, кибуцем Шефаим, деревнями Ришпон и Кфар-Шмарьяху, а также между современным и древним городами под названием Арсуф.

«Львиное Сердце» и его соратники желали стать хозяевами в Иерусалиме, но перед этим взять Яффу. Продвижение вдоль побережья Средиземного моря обеспечивало армию продовольствием и военной подмогой. Ричард был разумным полководцем и часто совершал привалы для воинов», - рассказал Левис.

Для определения места битвы ученые проанализировали графики движения Луны, направления ветров, а также количество дневных часов для похода без угрозы обстрела со стороны противника. Действительно, окружающая среда местности сильно поменялась. Например, раньше рядом был лес, которого давно уже не существует.

Для окончательной достоверности локации ученые использовали металлоискатель. С его помощью нашли несколько объектов, которые характеризовали тот период, - наконечники и подковы. Собрав все доказательства, археологи пришли к выводу, что сражение произошло на участке между современными городами Герцлия и Арсуф.