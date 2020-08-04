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Медсестра из Витебска рассказала о ситуации с коронавирусом в городе

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  • 4.08.2020, 20:22
  • 4,311
Медсестра из Витебска рассказала о ситуации с коронавирусом в городе

В городе не хватает коек в «грязных зонах».

Медсестра из Витебска рассказалa Charter97.org о ситуации с коронавирусом в городе.

«Город Витебск, работаю медсестрой в больнице. У нас есть чистые отделения, куда кладут якобы не «ковидных» больных.

Только по факту получается, что там все равно проскакивают «коронники». Раньше их переводили, сейчас уже нет смысла.

Будь что будет, ситуация доведена до состояния, когда надо открывать экстренно по новой больнице на район со всем оборудованием, а это невозможно при нынешней власти, и это говорят наши врачи», - сообщила читательница.


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