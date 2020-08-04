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Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медицинские услуги

  • 4.08.2020, 21:03
Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медицинские услуги

До сих пор путешественники вообще ничего не платили за медицинское обслуживание.

Туристы, въезжающие в Грецию, теперь должны заплатить дополнительный сбор в размере 20 евро за медицинские услуги, которые они получают во время своего пребывания в стране.

Об этом сообщает “Европейская правда”.

До сих пор путешественники вообще ничего не платили за медицинское обслуживание в Греции, независимо от того, откуда они родом, за исключением госпитализации.

В конце июля министерство здравоохранения Греции приняло, что с этого момента сбор будет взиматься со всех иностранных путешественников, обращаются в медицинские центры, региональные клиники и амбулатории больницы.

Те, кто пользуется услугами скорой медицинской помощи, также будут обязаны оплатить оказанные им услуги. Дополнительные сборы будут взиматься с тех, кто нуждается в анализов крови и других видов скрининга, согласно тарифам, которые определяются национальной системой здравоохранения Греции.

Эти новые сборы распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянным" резидентом страны.

Министерство здравоохранения страны надеется собрать "значительные средства" от нового сбора.

Новое постановление меняет положения закона, принятого в 2017 году, который позволяет больницам собирать средства только за те услуги, которые они предоставляют.


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