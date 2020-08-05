Активистки «Матери 328»: Люди — за Тихановскую, Лукашенко не удержится 5.08.2020, 7:52

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Фото: svaboda.org

Голодающие женщины написали письмо диктатору.

Активистки движения «Матери 328», которые держат голодовку, собираются прекратить свою акцию протеста в воскресенье, 9 августа, чтобы пойти на выборы. Две голодающие, Елена Кузьмина и Алла Берналь, отправили почтой обращение к Лукашенко, в котором предупредили, что голосовать будут за Светлану Тихановскую, сообщает «Радыё Свабода».

«Более чем за две недели голодовки к нам не то что Лукашенко, а даже из руководства района никто не приехал. Мол, хоть умрите, нам все равно. Поэтому мы так и написали, что с этого дня Лукашенко не наш «президент» и мы будем голосовать за Светлану Тихановскую», — рассказала активистка «Матери 328» Елена Кузьмина.

Голодовка активисток «Матери 328» началась 16 июля в доме Елены Кузьминой, что в деревне Остров в Пуховичском районе. Акцию протеста начали три активистки, позже к ним присоединились еще три женщины, несколько активисток заявляли, что в знак солидарности будут голодать у себя дома.

Одним из требований голодающих была встреча с Лукашенко. Активистки «Матери 328» говорили, что собирались обсудить с Лукашенко нерешенные проблемы распространения наркотиков и интеграции в общество молодежи, которая отбыла наказание за наркотики и возвращается на свободу.

«Но Лукашенко к нам так и не приехал. Причем он был здесь, неподалеку, в Марьиной Горке, посещал военных, но на нас времени не нашел. Из штабов кандидатов к нам добралось только доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, другие тоже никого не прислали, хотя мы приглашали всех. Поэтому и мы приняли соответствующее решение», - рассказала Елена Кузьмина.

По словам Елены Кузьминой, участницы голодовки за время акции уже потеряли на весе от 6 до 10 килограммов, одна активистка теряла сознание и должна была уехать домой, после того как ей вызвали «скорую помощь». При этом районные медики сами на голодающих не обращали внимания, говорит Елена Кузьмина. «К нам, как в позапрошлом году, с профилактическими проверками никто не приезжал», - говорит активистка «Матери 328».

Елена Кузьмина считает, что в следующий раз активисткам «Матери 328» придется обращаться уже к новому президенту. «Вы что? Посмотрите, люди валом валят на Светлану Тихановскую. Этот не удержится», - говорит голодающая Елена Кузьмина.