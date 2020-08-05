Сколько стоит собрать ребенка в школу? 1 5.08.2020, 10:16

1,806

Начало учебного года влетит родителям в копеечку.

Совсем скоро кончатся каникулы и начнется учебный год. Самые предусмотрительные родители начали готовиться к нему еще весной на распродажах прошлого сезона. Но основная масса закупается к учебному году в августе на школьных базарах, ярмарках и т.п. В прошлые годы это было отличным поводом съездить на закупки в Польшу. Сейчас, в связи с «коронавирусным положением», мы выбираем только отечественных продавцов. Myfin.by приценился к школьным товарам и собрал три набора: от бюджетного до дорогого.

Что обязательно понадобится?

В стандартный для всех учащихся набор всегда входят: канцтовары, одежда и обувь (форменная или просто делового стиля), спортивная одежда и обувь. Младшим школьникам всегда нужны наборы для творчества, старшеклассникам – специальные, тематические материалы и т.д., они больше пишут и пользуются компьютерами.

Многое определяется по месту. В одних школах смотрят, чтоб ученику было чем и в чем писать/рисовать, и в чем ходить на физкультуру. В других учебных заведениях заранее (неофициально) сообщают, какой фирмы должны быть альбомы для рисования, сколько нужно пар спортивной обуви и т.д.

Сделаем близкий к реальности расчет обязательных расходов «к школе». За отправную точку возьмем стандартный набор вещей и предметов, но в трех ценовых вариациях: «бюджетный минимальный», «как у всех» и «на детях не экономим».

Бюджетный вариант

Это не полный набор всего необходимого школьнику, но минимальный набор на первые месяцы. Потом все равно придется что-то докупать и корректировать. Чтобы без упреков начать учебный год понадобятся:

Под набором для творчества здесь понимается альбом для рисования, наборы цветной бумаги и картона, карандаши, краски, фломастеры, кисточки, пластилин, приспособления для лепки, клей и пр.

Это условный набор того что спросят учителя, но не весь минимум школьника, ведь понадобится еще белье, куртка, потом зимняя одежда и обувь, и т.д.

Не хуже других

Покупать детям все самое дешевое рискуют очень немногие. Даже первоклассники хотят такой же пенал, ручку, ластик, как у соседа, и не хотят писать в зеленых «советских» тетрадках. Большинство родителей очень боится, что кто-то подумает об их бедности/жадности и потому выбирают не минимально необходимое, но что-то поярче/подороже. Тот же самый набор по средним ценам выходит таким:

«Лучшее детям!»

Причины покупать школьникам все самое дорогое могут быть разными и сложными. Прямой связи с богатством семьи тут нет. Скорее наоборот – слишком дорогие вещи становятся компенсацией за недостаток в какой-то другой сфере. Но мы сейчас обсуждаем не мотивацию, а финансовые результаты. Они таковы:

Итоговая сумма будет гораздо выше, потому что будет куплено не больше вещей, обуви и еще масса необязательных предметов. Но мы рассчитывали один и тот же набор в разных ценах.

Кого собрать дешевле?

Родители первоклассников жалуются на большой набор обязательных товаров. Наборы для творчества, физкультуры, несколько пар обуви и т.д.

Родители старшеклассников уже не жалуются, но тратят на самом деле еще больше, потому что дороже одежда и обувь, потому что дома должен быть компьютер. Им нужна дополнительная литература, многое находится в интернете бесплатно, но кое-что придется покупать. И самое главное – поступающим в ВУЗы в большинстве случаев нужны репетиторы, а час занятий у востребованного специалиста много дороже коробки пластилина.

Вывод – если после школы в ПТУ, то расходы в разные годы относительно стабильны, если готовиться в университет, то они растут в прогрессии.

Есть разница по полу, но она не однозначна. Девочки бывают требовательней уже в младших классах: пенал – предтеча женской сумочки, должен быть очень красивым, невзирая на цену. Девочки чаще просят дорогие ручки, линейки, блокноты и пр. Мальчики чаще ломают и теряют все это. Они заметно больше рвут одежду и обувь, но сговорчивей в выборе. Девочкам нужно больше вещей. Потому вопрос: «Кого дешевле собрать, школьника или школьницу?» остается открытым.

Что в итоге?

Лучше ориентироваться на требования конкретных преподавателей и общаться с другими родителями. У многих учителей есть особые требования: количество запасных ручек, формат и производитель альбома, красок и т.д. Обычно это не сильно отражается на цене, но отнимает больше нервов и времени. Идеальный источник опыта – те, у кого есть дети на 1-2 года старше, они лучше всех знают что «обязательно нужно», а где «и так нормально».

Общий совет – не откладывать на подготовку к школе строго определенную сумму, но иметь запас. Почти наверняка обнаружится еще масса решаемых за деньги проблем и это легко добавит к расчетной величине еще 30%-50%, а то и больше.