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Житель Солигорска: Мы будем выходить снова и снова, пока не отвоюем свободу

  • 5.08.2020, 12:27
  • 2,166
Житель Солигорска: Мы будем выходить снова и снова, пока не отвоюем свободу
ФОТО: SVABODA.ORG

Девятого, десятого, одиннадцатого…

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал письмо жителя Солигорска:

"Вчера я как никогда почувствовал нашу силу, - пишет читатель из Солигорска. - Мы показали луке и его прихвостням, что представляем для них реальную опасность, и они не на шутку испугались. В состоянии панического страха они сорвали пикет Светланы Тихановской в нашем городе.

И важно, что мы больше не боимся. Мы стоим плечом к плечу за наше будущее, за будущее наших детей. 26 лет мы терпели, тряслись за наши нищенские зарплаты, чтобы прокормить наши семьи, и наконец-то прозрели: наши мужики работают заграницей, дети ищут любые возможности, чтобы уехать из этого ада. Я понял вчера, что благодаря нашей сплоченности, смелости и храбрости мы можем все изменить. Девятого, десятого, одиннадцатого... Мы будем выходить снова и снова, пока не отвоюем то, что у нас отобрали: свободу".

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