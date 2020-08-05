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Видеофакт: Слуцкие партизаны ответили перепуганному «Саше 3%»

  • 5.08.2020, 12:57
  • 3,097
Видеофакт: Слуцкие партизаны ответили перепуганному «Саше 3%»

И это — только начало.

Вчера в Слуцке должен был состояться митинг в поддержку Светланы Тихановской, однако он был отменен.

Несмотря на отмену мероприятия, сотни случчан вышли на улицы выразить свою гражданскую позицию.

Сегодня слуцкие партизаны ответили перепуганному «Саше 3%». В самом центре города вывесили флаг, сообщает телеграм-канал «Баста!».

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