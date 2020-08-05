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Зеленский попросил Лукашенко выдать боевиков «Вагнера» Украине

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  • 5.08.2020, 17:50
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Зеленский попросил Лукашенко выдать боевиков «Вагнера» Украине

Президент Украины заявил, что военных преступников ждет уголовная ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе, пишет "Украинская правда".

"Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко.

Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - заявил Зеленский.

Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.


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