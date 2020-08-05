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Аналитик: Белорусы очень явно демонстрируют, что им надоела нынешняя власть

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  • 5.08.2020, 18:20
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Аналитик: Белорусы очень явно демонстрируют, что им надоела нынешняя власть
Фото: nn.by

Чувство справедливости и достоинства белорусов было глубоко задето действиями властей.

Аналитик из Центра восточных исследований имени Марека Карпа Войцех Кононьчук прокомментировал «Радио Польша» президентские выборы в Беларуси.

- В этом году ситуация принципиально другая, потому что изменилось белорусское общество. Белорусы очень явно демонстрируют, что им надоела нынешняя власть, что их чувство справедливости и достоинства было глубоко задето действиями властей. Это и фактические анти-действия, связанные с коронавирусом, и подорванная экономическая безопасность страны. На данный момент нет ни одного из столпов, на которые всегда опиралась власть Лукашенко: гарантии социальной безопасности, достойная работа и зарплаты.

Белорусы стали беднее, но не из-за экономических последствий эпидемии коронавируса, а немного раньше. Коронавирус только усугубил существующий кризис и, как и в случае других стран, это еще не последний «аккорд» этого кризиса.


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