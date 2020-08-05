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Елена Толстая: Белорусский народ уже не будeт прежним

  • 5.08.2020, 21:54
  • 3,134
Елена Толстая: Белорусский народ уже не будeт прежним
Елена Толстая

Люди массово вывешивают в окнах квартир бело-красно-белые флаги.

После выборов уже ни белорусский народ, ни режим нынешнего правителя Лукашенко не будут прежними. Об этом сообщила активистка и сопредседатель Движения солидарности "Разам" Елена Толстая, отвечая на вопрос корреспондента APnews.

"Сейчас в Беларуси такая ситуация, что люди вывешивают в окнах своих квартир бело-красные флаги и подъезжают подъемные краны, чтобы эти флаги снять. Кому они мешают? Это же частная собственность. Мы видим, как сильно мешает Лукашенко белорусская национальная символика. Понятно, что сейчас такой момент, после которого уже ни белорусский народ, ни режим Лукашенко не будет прежним", - отметила Толстая.


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