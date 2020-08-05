Владимир Орлов: 9 августа 2020 года точно останется в белорусской истории 5.08.2020, 22:54

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Владимир Орлов

Фото: nn.by

Белорусское общество набрало обороты.

Белорусское общество набрало обороты, и день выборов войдет в нашу историю.

Об этом Владимир Орлов завил во время онлайн-чтений «Стихи солидарности», передает «Радыё Рацыя».

- Белорусское общество набрало обороты. Я далеко не уверен, что в ближайшие дни ситуация изменится. Но хочу сказать, что день 9 августа 2020 года обязательно останется в нашей белорусской истории как этап борьбы за будущую европейскую демократическую Беларусь. И здесь я снова хочу упомянуть слова Вацлава Гавела о том, что без демократической Беларуси конфигурация демократической Европы никогда не будет завершена.