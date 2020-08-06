Эксперты рассказали, как продлить срок службы ноутбука 9 6.08.2020, 11:20

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Жесткие диски не начинают работать медленнее после какого-то времени.

Среди пользователей существует миф о том, что "железо" ноутбуков изнашивается в процессе эксплуатации, поэтому начинает работать медленнее. Специалисты опровергли этот миф и назвали истинные причины ухудшения производительности портативных компьютеров, пишет lenta.ua.

Считается, например, что со временем в ноутбуке изнашивается жесткий диск, который работает все более медленно по мере эксплуатации. В реальности происходит иначе — если жесткий диск и ломается от износа, то это происходит одномоментно. Но чаще всего жесткие диски ноутбуков ломаются от механических повреждений, которыми может сопровождаться использование портативной электроники (ноутбук можно банально уронить).

"Физически жесткие диски не начинают работать медленнее после какого-то времени. Если наблюдается ухудшение быстродействия при работе с файлами, то это, как правило, проблема в плоскости операционной системы. Например, производительность ЖД может ухудшаться из-за высокой фрагментированности — в этом случае поможет дефрагментация, если у вас Windows 7 или какая-то более ранняя ОС. Windows 8 и более новые ОС от Microsoft умеют дефрагментировать ЖД самостоятельно", — говорят эксперты.

Другой миф — жесткий диск ноутбука начинает работать медленнее из-за большого количества файлов. Это правда лишь отчасти — работа ОС может ухудшиться, если системный раздел заполнен более чем на 90 процентов.

Вот из-за чего действительно может замедлиться ноутбук — так это из-за большого числа одновременно запущенных программ. Но эта проблема обычно решается установкой дополнительного объема оперативной памяти.