Зеленский: Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире 4 6.08.2020, 14:31

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Украинский президент на Донбассе наградил военных.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область наградил украинских военных, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил, пишет "Гордон".

За личное мужество, проявленное во время боевых действий, и образцовое выполнение воинского долга глава государства наградил военнослужащих орденами "За мужество" III степени и медалями "За воинскую службу Украине".

Также президент возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.

"Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: "Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину". У нас единственная Родина. Она одна у нас – Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот – вернем все домой", – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня.

"Сейчас, в течение последних 10 дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам, что вы бережете своих побратимов. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", – резюмировал президент.