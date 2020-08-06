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Видеохит: Кот на диете требует еды с помощью мини-пианино

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  • 6.08.2020, 14:43
  • 2,393
Видеохит: Кот на диете требует еды с помощью мини-пианино

Животное настолько любит поесть, что хозяйка написала об этом песню.

Дома у певицы Кейт Никс из Филадельфии живет кот по кличке Уинслоу. Каждый раз, когда животное хочет привлечь к себе внимание, оно подходит к мини-пианино и начинает настойчиво бить лапой по клавишам. Недавно Уинслоу посадили на диету, теперь он получает сухой корм порционно. Ему это не очень нравится, поэтому кот стал устраивать концерты в несколько раз чаще, пишет «Медуза».

Уинслоу настолько любит поесть, что хозяйка написала об этом песню и сняла клип с его участием. Да-да, у кота есть свой СИНГЛ. В тексте песни утверждается, что кот «орет каждый день». А еще в клипе можно увидеть, как он лезет в холодильник. Важно: в одном из моментов Уинслоу недурно подыграл хозяйке на пианино.


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