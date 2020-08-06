Александр Невзоров: Спасибо Лукашенко за возможность посмотреть на публичную агонию диктатора 17 6.08.2020, 14:59

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Александр Невзоров

Единственное от чего надо спасать Беларусь, так это от него самого.

Известный российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эхо Москвы» прокомментировал ситуацию в Беларуси.

- Сейчас мы видим задравшего градус полемик, задравшего собственную эмоциональность, очень истеричного, очень люто цепляющегося за власть, очень жалкого человека, который, тем не менее, может на какую-то часть белорусских колхозников воздействовать. Он, кстати говоря, производит сейчас более интересное впечатление, чем обычно. И, кстати, от меня ему большое спасибо. Я всегда хотел посмотреть на публичную агонию диктатора. Мне просто важно по моей работе. И он великолепно работает сейчас для меня лично наглядным материалом.

Его реплики, кстати, обратите внимание, насколько они стали сочнее, проработаннее, сценарнее: «Не путайтесь под ногами! Дайте спасти страну…». Он чуть не закончил фразу и мысль, потому что единственное от чего надо спасать Беларусь, так это от него самого.

Но, конечно же, настоящий герой Беларуси это уже не он, потому что у нас есть удивительные пример самозарождения политической фигуры. И те, кто всю жизнь нам рассказывали, в том числе, кстати, и я, о том, что необходимо сперва написать революцию, сперва пройти школу подполья, школу определенных политических боевых искусств, – вот все эти люди неправы. Теперь мы видим, что в реальности время отковывает фигуры не то что за два дня – порой за два часа. Вот та фигура, которая должна быть, которая необходимо, она будет откована.

И это, кстати говоря, тоже урок нам всем. Вообще, Беларусь сейчас нам очень много предлагает возможности поразмыслить, увидеть Россию в будущем. Это урок – Тихановская – кстати, всем тем, кто говорит, что в России нету фигур, способных противостоять режиму. И вот сейчас мы имеем абсолютно лабораторный, доказанный пример того, что такие фигуры образуются очень-очень быстро.

Я знаю, что многие в Беларуси сейчас смотрят. Я хочу сказать, граждане белорусы, вы, действительно, приглядитесь к Тихановской. Потому что мы же все понимаем, я, по крайней мере, понимаю, что у нее на уме. У нее на уме выиграть выборы и тут же освободить всех политических и получить обратно мужа. И послать всех нафиг. Объявить настоящие выборы, а самой свалить из игры. Я не без оснований подозреваю ее в этом.