Маленькая блестящая рыбка Илья Константинов

6.08.2020, 15:45

1,538

Илья Константинов

Фото: TASS

И с этим позорным явлением, оказывается, только собираются начать бороться.

Матерь божия!

Оказывается в российском Питере до сих пор в коммунальных квартирах (коих 70 000) проживает 250 000 семей.

Заметьте, не 250 000 людей, а 250 000 семей, то есть всяко более полумиллиона человек.

И вот только сейчас Беглов дал поручение ускорить решение этой проблемы.

Сколько они будут ее ускорять? Вероятно, до второго пришествия коммунизма (после чего проблема отпадет сама собой, поскольку "коммунизм" и "коммуналка" понятия однокоренные).

Тот, кто не живал в коммуналке, никогда не поймет всей прелести непосредственной социальности.

Это, когда тебе могут нахаркать в борщ или подбросить дохлую мышь в кашу.

И виновника не найдешь, даже не пытайся.

Помню, помню золотые годы коммунального детства и юности: в квартире на Лиговке, где я познавал азы жизни, в квартире на Театральной, где мастерство человеческих отношений оттачивалось до филигранного.

Одно из первых воспоминаний детства: я высовываю голову в длинный коммунальный коридор и вижу, как одна из соседок швыряет в другую таз грязного белья. Раздаются соловьиные трели мата и таз летит обратно. Тональность ругани все выше, слова преобладают непонятные. Одно из них мне удается запомнить. За консультацией обращаюсь к соседскому пацану постарше Сережке.

— Что такое?

— Рыбка такая маленькая, блестящая, - лукаво скалясь отвечает тот.

Через несколько дней мать приносит домой корюшку и начинает ее чистить.

— Мама, это б –дь? — радостно спрашиваю я.

И получаю не сильную, но обидную затрещину.

С тех самых пор в моем сознании установилась неразрывная связь между коммунальной квартирой и "маленькой блестящей рыбкой". Еще тогда я догадался, что коммунальщина — сплошное бл – во.

И если в послевоенных питерских коммуналках еще сохранялись человеческие отношения, то что творится сейчас — боюсь даже представить.

И с этим позорным явлением, оказывается, только собираются начать бороться.

После десятилетий развитого социализма, после "великого демократического правления Собчака" и на двадцать первом году "вставания с колен".

Илья Константинов, "Фейсбук"