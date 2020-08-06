Синоптики прогнозируют белорусам жаркие выходные

Синоптики прогнозируют белорусам жаркие выходные6
- 6.08.2020, 16:25
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Ожидается до +30 градусов.
В пятницу, 7 августа, в Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Белгидромет, передает «Еврорадио».
Ветер будет северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный.
Ночью прогнозируется 9-15 выше нуля, по югу — до +19. Днем ожидается 25-30 тепла.
8 августа будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром будет слабый туман. Ветер ожидается северо-восточный умеренный.
Ночью термометры покажут 9-15 со знаком «плюс2, по юго-западу будет до 17 тепла. Днем воздух прогреется до +23...+30.
9 августа сохранится переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер будет неустойчивый слабый.
Ночью прогнозируется 12-17 со знаком «плюс», днем будет 24-29 тепла.