Синоптики прогнозируют белорусам жаркие выходные 6 6.08.2020, 16:25

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Ожидается до +30 градусов.

В пятницу, 7 августа, в Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Белгидромет, передает «Еврорадио».

Ветер будет северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Ночью прогнозируется 9-15 выше нуля, по югу — до +19. Днем ожидается 25-30 тепла.

8 августа будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром будет слабый туман. Ветер ожидается северо-восточный умеренный.

Ночью термометры покажут 9-15 со знаком «плюс2, по юго-западу будет до 17 тепла. Днем воздух прогреется до +23...+30.

9 августа сохранится переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер будет неустойчивый слабый.

Ночью прогнозируется 12-17 со знаком «плюс», днем будет 24-29 тепла.