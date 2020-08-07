Трамп запретил гражданам США иметь дела с TikTok 7.08.2020, 8:17

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Указы вступают в силу спустя 45 дней.

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которые запрещают американским гражданам «иметь какие-либо дела с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют TikTok и мессенджером Weсhat. Детали запрета при этом не приводятся, однако указывается, что в случае нарушения запрета виновным будет грозить наказание, сообщает РБК.

Решения вступают в силу спустя 45 дней.

Указы Трампа стали очередным ударом по китайским компаниям. Накануне государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от американских онлайн-магазинов убрать два приложения из продажи, а вечером 6 августа Сенат единогласно одобрил закон, запрещающий госслужащим использовать TikTok на служебных устройствах.

Поводом для ограничений стала уверенность американских властей в том, что TikTok и Weсhat могут быть использованы китайскими коммунистами для кампаний по дезинформации и пропаганды. В указе Трампа говорится о том, что посредством TikTok власти КНР могут собирать личные данные граждан США, отслеживать местонахождение госслужащих и использовать эту информацию в шпионских целях.

Reuters указывает, что если TikTok по сути является развлекательным приложением, то Weсhat активно используют китайские бизнесмены, и его запрет может негативно сказаться на дальнейших переговорах с американскими партнерами. Объясняется это в том числе том, что другие популярные мессенджеры вроде Whatsapp в Китае официально запрещены.

1 августа Трамп заявил, что запретит TikTok в Штатах, и что у него на это «есть все полномочия». Позже президент потребовал продать приложение американской компании до 15 сентября, в противном случае вновь угрожая запретом. Reuters со ссылкой на официального представителя китайской компании ByteDance — разработчика социальной сети TikTok — указал, что компания рассматривает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами Соединенных Штатов.