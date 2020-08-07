Дмитрий Бондаренко: Новое правительство поддержит весь белорусский народ 4 7.08.2020, 15:51

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ФОТО: CELESTINO ARCE LAVIN/ZUMAPRESS.COM

10 августа многие администрации уже перейдут на сторону народа.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Вы были организатором большинства массовых акций в Беларуси. Сейчас в некоторых телеграм-каналах распространяется план действий на 9 и 10 августа. Предлагается собраться в Минске и других городах на избирательных участках в 20-00, а потом к 22-00 выходить на центральные площади городов и в столице - к стелле на проспекте Победителей. 10 августа белорусов призывают выходить на улицы в 19-00. Как вы оцениваете такой план?

- Прекрасная инициатива. Люди болеют за общее дело. Однако могу сделать предположение, что авторы этого призыва никогда сами не были организаторами ни одной крупной акции протеста. С другой стороны, этот призыв разошелся довольно широко и для нашего общего успеха его нужно дополнять.

Убежден, что жителям дальних районов Минска и больших городов необходимо начинать движение в центр уже в 19-00. Чтобы не противоречить авторам призывов в телеграм-каналах, призвал бы белорусов людей концетрироваться на избирательных участках Центрального района Минска и участках, расположенных в центрах других городов.

Примерно через час к ним уже подтянутся молодые читатели телеграм-каналов, которые планируют собираться на избирательных участках в районах, которые расположены не в центре.

Белорусы показали хороший опыт самоорганизации во время всей избирательной кампании и я уверен, будут координировать свои действия на месте, исходя из ситуации.

- Что делать 10 августа?

- Думаю, что 10 числа, если власти посмеют объявить лживые цифры, которые уже сейчас называет Лукашенко, в стране начнутся забастовки на предприятиях всех форм собственности. Первый раз за последние 26 лет избирательная кампания проходит в период, когда студенты и старшеклассники находятся вне контроля и давления преподавателей.

Предполагаю, что значительная часть молодежи и бастующих выйдет на улицы, не дожидаясь вечера, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что происходит. Нельзя давать властям время для отдыха и перегруппировки сил. Думаю, что в регионах часть избиркомов объявит настоящего победителя президентских выборов - Светлану Тихановскую - и многие администрации и воинские части перейдут на сторону народа. А в 19-00 уже все белорусы выйду на улицы и площади, чтобы отпраздновать победу.

Однако возможен вариант, когда придется отстаивать наш выбор в течение нескольких дней.

План «Европейской Беларуси»: 500 тысяч человек на улицах 9 августа, 1 миллион — 10 августа, 2 миллиона — 11 августа.

В регионах людям не стоит ориентироваться на центр, а брать инициативу и власть в свои руки.

- Что дальше?

- Наши настоящие лидеры выйдут на свободу и сразу будет сформировано коалиционное правительство с участием оппозиции, а также бывших и действующих чиновников, готовых действовать в национальных интересах Беларуси и обеспечить спокойный переход власти.

Многие политические лидеры и менеджеры вернутся в страну из-за рубежа. Существует консенсус как оппозиционных, так и действующих элит в том, что Лукашенко неадекватен и его необходимо срочно менять. Новое Правительство Национального Спасения будет пользоваться поддержкой всего белорусского народа. А дальше, как и обещает Светлана Тихановская, в стране пройдут честные и свободные выборы нового парламента и президента по Конституции 1994 года.