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СМИ сообщили, где может находится обвиненный в коррупции бывший король Испании

  • 7.08.2020, 16:28
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СМИ сообщили, где может находится обвиненный в коррупции бывший король Испании
Хуан Карлос I

Экс-король Испании проживает в одном из самых дорогих отелей мира.

Экс-король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, переехал в Абу-Даби, где проживает в одном из самых дорогих отелей мира. Об этом пишет испанская газета ABC, передает korrespondent.net.

Отмечается, что еще в понедельник Хуан Карлос направился в Абу-Даби из испанского города Виго, на специально арендованном для этого перелета небольшом самолете.

Прибыв в Абу-Даби, Хуан Карлос I остановился в роскошной гостинице Emirates Palace.

Ранее в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году монарха. Предполагалось, что он мог перебраться в Португалию или в Доминиканскую республику.

В августе Хуан Карлос I проинформировал своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI, о решении покинуть страну ввиду причин личного характера.

По данным испанского телевидения, такое решение последовало после публикации в Испании информации о причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу, и предприняв такой шаг, отец просто решил дать сыну возможность работать в более спокойной обстановке.


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