«Вместе за вашу и нашу свободу» 7.08.2020, 20:25

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Фото: «Белсат»

Пикет против российской агрессии прошел в Вильнюсе.

В сквере имени Бориса Немцова в Вильнюсе, возле российского посольства, 7 августа состоялся пикет против российской агрессии в трех странах: Грузии, Украине и Беларуси. На акции присутствовало около 70 человек, среди которых были представители разных национальностей, организаций, передает «Белсат».

Были представители общества белорусской культуры в Литве, белорусский клуб «Сябрына», члены Сейма Литвы, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс. Лозунг пикета: «Вместе за вашу и нашу свободу».

В первую очередь выступающие осудили процесс выборов в Беларуси и запуск Островецкой АЭС.

«Сегодня Лукашенко делает свою рекламную кампанию, не обращая внимания ни на какие меры безопасности. Он будет тестировать этот реактор после запуска. Приближается воскресенье. Мы, Литва, будем защищать тех людей, против которых могут пойти силой и будем создавать письмо Магнитского на тех, кто будет совершать преступления против демократии, человечества. Я думаю, мы будем первыми, кто такой список сделает», – отметил член Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис.

Фото: «Белсат»

Европарламентарий, постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс считает, что Лукашенко использует советские методы продвижения своей кандидатуры и запуск Островецкой АЭС – это просто демонстрация финансовой и энергетической силы.

«Я думаю, что популярность Лукашенко реально около 3 %, поднимать свой рейтинг нужно какими-то способами. Люди не верят в него, преследование и насилие против людей, демонстрантов вызывает обратную реакцию», – говорит Пятрас Ауштрявичюс.

Фото: «Белсат»

На акции выступил также Витаутас Ландсбергис, бывший председатель Верховного Совета Литвы, который назвал запуск станции большим свинством для Литвы, которое можно было кому-то сделать, а тем более соседу. Он подчеркнул, что настоящий сосед пробуждается и сосед это белорусский народ и что сейчас решается судьба самой Беларуси.