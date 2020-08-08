закрыть
8 августа 2020, суббота, 12:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Хабаровска протестуют пятую субботу подряд

2
  • 8.08.2020, 8:56
  • 3,927
Жители Хабаровска протестуют пятую субботу подряд
Фото: Reuters

По городу проходит многотысячное шествие.

Жители Хабаровска вновь вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство происходящими в регионе событиями и поддержать арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Многотысячное шествие проходит пятую субботу подряд, сообщает rosbalt.ru.

По данным dvhab.ru, люди собрались у здания краевого правительства на площади Ленина, после чего начали шествие по центральным улицам города. Люди несут плакаты, скандируют лозунги «Путина в оставку», «Это наш выбор!», «Свободу!» и «Честный суд в Хабаровске!» и другие.

По словам очевидцев, в акции участвуют десятки тысяч человек. В мэрии города представили данные поскромнее — там заявили всего о чуть более 2 тыс. участников. Городские власти также указали, что по итогам прошедших акций составлено более ста протоколов, а суд привлек к ответственности 11 человек, выписаны штрафы в общей сложности на более чем 100 тыс. руб., на сумму почти в 3,5 млн руб. направлено уведомлений владельцам транспортных средств, нарушающим в ходе шествий правила дорожного движения.

Однако хабаровчан это не пугает, массовые акции протеста в городе продолжаются. В знак солидарности с Хабаровском такие же мероприятия проходят в других городах Дальнего Востока и иных регионах страны, в том числе Москве и Петербурге.

Напомним, Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, привезли в Москву и отправили под арест на два месяца, до 9 августа. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004—2005 годах.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%»
Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%» Андрей Санников, The Insider
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель