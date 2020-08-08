Жители Хабаровска протестуют пятую субботу подряд 2 8.08.2020, 8:56

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Фото: Reuters

По городу проходит многотысячное шествие.

Жители Хабаровска вновь вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство происходящими в регионе событиями и поддержать арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Многотысячное шествие проходит пятую субботу подряд, сообщает rosbalt.ru.

По данным dvhab.ru, люди собрались у здания краевого правительства на площади Ленина, после чего начали шествие по центральным улицам города. Люди несут плакаты, скандируют лозунги «Путина в оставку», «Это наш выбор!», «Свободу!» и «Честный суд в Хабаровске!» и другие.

Похоже, это не последняя массовая прогулка хабаровчан pic.twitter.com/DyyqrawhSX — Дождь (@tvrain) August 8, 2020

По словам очевидцев, в акции участвуют десятки тысяч человек. В мэрии города представили данные поскромнее — там заявили всего о чуть более 2 тыс. участников. Городские власти также указали, что по итогам прошедших акций составлено более ста протоколов, а суд привлек к ответственности 11 человек, выписаны штрафы в общей сложности на более чем 100 тыс. руб., на сумму почти в 3,5 млн руб. направлено уведомлений владельцам транспортных средств, нарушающим в ходе шествий правила дорожного движения.

Хабаровчане приветствуют блогера Алексея Романова, которого ранее арестовали на 7 суток за участие в митинге pic.twitter.com/CTBn4a9Vs5 — Дождь (@tvrain) August 8, 2020

Однако хабаровчан это не пугает, массовые акции протеста в городе продолжаются. В знак солидарности с Хабаровском такие же мероприятия проходят в других городах Дальнего Востока и иных регионах страны, в том числе Москве и Петербурге.

Напомним, Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, привезли в Москву и отправили под арест на два месяца, до 9 августа. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004—2005 годах.