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Ученые выяснили, как и когда Земля разделилась на океан и сушу

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  • 8.08.2020, 10:51
  • 2,951
Ученые выяснили, как и когда Земля разделилась на океан и сушу

Исследование провели сейсмологи из Китая.

Китайские сейсмологи назвали время, когда движение тектонических плит на Земле стало глобальным. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances (перевод - lenta.ru).

Глобальный круговорот земных пород начался около двух миллиардов лет назад. Это удалось выяснить с помощью крупного сейсмологического исследования с изучением древних пород, проведенного на территории Ордоса (Китай). Также следы субдукции, когда одни блоки земной коры погружаются под другие, были обнаружены и на остальных континентах, и они датируются примерно теми же сроками.

«То, что мы видим сегодня, возникло два миллиарда лет назад», — заявил доктор Ван Бо (Wan Bo) из Китайской академии наук, описывая ландшафт Гималаев. По словам специалистов, это первое исследование, которое раскрывает загадку тектонических движений на нашей планете и предоставляет глобальные доказательства.

По мнению ученых, Земля имеет возраст около 4,56 миллиарда лет, многие сейсмологи утверждают, что тектонические движения с появлением зон субдукции начались порядка 4 миллиардов лет назад. Китайские специалисты отметили, что не видят в этом противоречия, так как раньше движение земных пород не было глобальным. «Это похоже на изобретение интернета. Он в той или иной форме существовал десятилетиями, но глобальным стал только в 1990-е годы», — пояснил соавтор исследования доктор Росс Митчелл (Ross Mitchell).


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