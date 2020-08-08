«Леня, ты что, у нас все нормальные люди против Лукашенко» 5 8.08.2020, 14:44

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Артемий Троицкий

Как российские музыканты отказались выступать на «тараканьих» концертах.

Известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий высказал свое мнение по поводу отказа целого ряда российских исполнителей от выступлений на концертах в поддержку Александра Лукашенко.

Так, заслуженный артист России Леонид Агутин сообщил, что после обращений из Беларуси принял решение не участвовать в подобном шоу.

По мнению Троицкого, российский музыканты отказываются от концертов за день до выборов из-за нежелания портить отношения с местной публикой, промоутерами и собственными друзьями по политическим причинам.

В эфире «Эхо Москвы» он отметил: «У всех наших артистов наверняка друзья в Беларуси. Я себе прекрасно представляю, что звонят Леониду Агутину из Минска и говорят: «Леня, ты что. У нас все нормальные люди против Лукашенко, а ты будешь за него агитировать. Леня, пожалуйста, не позорься». Для Лени это серьезный аргумент».

По его словам, такая позиция российского шоу-бизнеса вряд ли связана с какими-то указаниями из Кремля.

Троицкий добавил, что для российской эстрады Беларусь является своего рода рынком, поэтому, выступив на концерте в поддержку Лукашенко, артисты могут запятнать свою репутацию.