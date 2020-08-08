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«СерпомПо»: Имеет значение только выход 9 и 10 августа миллионов граждан Беларуси на улицы

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  • 8.08.2020, 15:24
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«СерпомПо»: Имеет значение только выход 9 и 10 августа миллионов граждан Беларуси на улицы
Фото: Getty Images

Остальное неважно.

«Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо о том, что больше не могу смотреть на дерьмо … »

Строки песни «Кино» лучше всего передают впечатление от того, что творит в последние дни спятивший, испуганный диктатор Лукашенко, пишет известный телеграм-канал «СерпомПо».

Запреты митингов, задержание начальника штаба Тихановской с идиотскими предостережениями, арест диджеев за то, что они включили на общественном мероприятии «Мы ждем перемен», арест и изгнание из страны журналистов «Настоящего времени», а теперь вот новые рекорды в нарисованном мошенниками на службе Лукашенко «досрочном голосовании».

Оказывается, что на «досрочных выборах» уже накидали треть голосов избирателей – 32%!

Все это не будет иметь значения, если 9 и 10 августа миллионы граждан Беларуси выйдут на улицы, потребуют ухода диктатора.

Вот и посмотрим, кто пойдет защищать Лукашенко. Где эта его рисованная поддержка.


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