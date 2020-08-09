Белорусы по всей стране сообщают о проблемах с доступом в интернет 24 9.08.2020, 12:18

6,949

«Таракан» перепугался не на шутку.

В редакцию Onliner приходит много сообщений от белорусов, которые говорят о проблемах с интернетом. Так, у людей есть сложности с доступом к YouTube, загрузкой файлов в Telegram и открытием некоторых ресурсов. Проблемы наблюдаются в разных городах и областях страны.

Не работают многие популярные VPN-сервисы вроде TunnelBear, поступают сообщения о невозможности зайти на популярные белорусские сайты из-за границы. Многие сетуют на с трудом загружаемые медиафайлы в мессенджерах. Стоит отметить, что проблемы пока «плавающие» — у кого-то могут быть проблемы с мессенджерами, но нормально работает YouTube, и наоборот.

В некоторых магазинах появились объявления о возможных технических сбоях в работе терминалов. Оплата картой в таких магазинах в данный момент невозможна.

По данным источников Onliner, массовых блокировок доступа в сеть со стороны операторов пока нет.

НЦОТ: фиксируются DDoS-атаки

В Национальном центре обмена трафиком журналисту Onliner рассказали о фиксируемых с минувшей ночи DDoS-атаках. При этом в НЦОТ заверили, что атаки отражаются и конечные пользователи вряд ли могут столкнуться с проблемами доступа в интернет.