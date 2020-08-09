Фотофакт: Огромная очередь на участке для голосования в Лебяжьем под Минском 2 9.08.2020, 13:44

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Люди разоблачают ложь «борщеварки».

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Очередь выстроилась на участок для голосования в Лебяжьем под Минском. Участок расположен в школе №32, на улице Камайская, 18. Об этом Charter97.org сообщил читатель.

Фото очередей - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.