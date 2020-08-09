Огромная очередь выстроилась к участкам для голосования на улице Восточной в Минске

Огромная очередь выстроилась к участкам для голосования на улице Восточной в Минске4
- 9.08.2020, 16:47
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Людей становится все больше.
Фото с участков №21-24 в Минске (ул.Восточная, 68) сайту Charter97.org читатель.
«Очень была большая и становится только больше. Кабинки были со шторками, ничто не мешало сфотографировать бюллетень», - пишет читатель.
Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.
Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.
Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.
Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!