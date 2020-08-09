Огромная очередь выстроилась к участкам для голосования на улице Восточной в Минске 4 9.08.2020, 16:47

5,694

Людей становится все больше.

Фото с участков №21-24 в Минске (ул.Восточная, 68) сайту Charter97.org читатель.

«Очень была большая и становится только больше. Кабинки были со шторками, ничто не мешало сфотографировать бюллетень», - пишет читатель.

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!