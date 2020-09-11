Юлия Тимошенко поборола коронавирус 1 11.09.2020, 11:09

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Пресс-секретарь украинского депутата рассказала о ее состоянии здоровья.

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко поборола коронавирус, сообщила в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока. По ее словам, у народного депутата осталось только воспаление легких, пишет «Зеркало недели».

«Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше», - говорится в сообщении.

По словам Сороки, у Тимошенко до сих пор остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре депутат уже вернется к нормальной жизни и к работе.

О болезни Тимошенко сообщили 23 августа. Информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое.

На прошлой неделе Сорока сообщила о том, что кризис в состоянии здоровья лидера «Батькивщины» из-за коронавируса, удалось пережить.

По состоянию на 11 сентября в Украине зафиксировали 145612 случаев коронавируса. В частности, за последние сутки обнаружили 3144 случая. За время эпидемии в Украине 3023 человека умерли, 65 877 пациентов выздоровели.

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