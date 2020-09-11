The Economist: Будет ли актуальной удаленная работа после завершения пандемии 1 11.09.2020, 12:29

2,454

До пандемии большинство компаний не хотели переходить на удаленную работу.

Большинство людей ассоциируют офис с рутиной, однако в последнее время офисы стали «источником экономической неопределенности» и острых споров, а причиной этого стала именно пандемия COVID-19. Во всем мире работодатели, арендодатели и правительства стран пытаются определиться, является ли «офисная работа устаревшей», при этом, мысли в разных государствах не совпадают, пишет журнал The Economist (перевод — «Зеркало недели. Украина»).

Например, около 84% французских офисных работников вернулись «с дистанционной работы», тогда как в Великобритании это сделали только 40% работников.

Руководитель Twitter Джек Дорси говорит, что сотрудники его компании могут постоянно работать дистанционно, а вот директор Netflix Рид Гастингс считает, что «удаленная работа является сплошным негативом».

По мере того, как компании определяются касательно необходимости аренды офисных помещений, мировой рынок коммерческой недвижимости «опасается» значительных потерь.

Несмотря на то, что одни работники «мечтают о будущем без поездок на работу», другие задумываются о негативном влиянии дистанционной работы.

Различия в этой ситуации отражают неопределенность относительно того, насколько долго будет необходимо соблюдать социальное дистанцирование и сколько времени понадобится, прежде чем вакцина против COVID-19 станет общедоступной.

Однако, пандемия только стала импульсом к изменениям в «офисной жизни», которые уже давно «ждали своего часа» после массового внедрения технологий в рабочую жизнь.

Как следствие, пандемия спровоцировала давно назревший этап технологических и социальных экспериментов, которые изрядно повлияют на дальнейшую судьбу офисных работников.

Этот этап принесет значительные изменения в «политику компаний». Вместо того, чтобы сопротивляться изменениям, правительствам нужно обновить законодательство о труде и начать переосмысливать устаревшие стандарты.

Многим людям не слишком нравится тратить время и средства на поездки на работу. При этом, некоторые не любят шума и «официальности офисов» или страдают от «дискриминации» на рабочем месте.

Казалось бы, что новейшие технологии уже давно должны были изменить корпоративную культуру. В конце концов, электронный документ в формате PDF «родился» еще в 1991 году, а компании Zoom и Slack, технологии которых позволяют обеспечивать удаленную работу, начали функционировать почти десять лет назад.

Однако, офисы все-таки смогли в течение длительного времени противостоять изменениям.

До пандемии большинство компаний не хотели переходить на дистанционную работу, но COVID-19 все изменил.

Например, до пандемии лишь 3% американцев регулярно работали дома, а сейчас количество работающих дистанционно, изрядно возросло.

«Бюрократические препятствия» для удаленной работы были преодолены. В некоторых странах даже гражданские суды проводят заседания дистанционно, юристы «вышли работать в Интернет», а банки отменили необходимость клиентов непосредственно приходить в отделение, чтобы подтвердить свою личность и открыть счет.

Будут ли такие изменения продолжаться после того, как появится долгожданная вакцина против коронавируса? Для примера, можно посмотреть на страны, где COVID-19 относительно находится под контролем. Чаще всего такие государства оставили «практику выборочного посещения офисов».

В Германии 74% офисных работников сейчас снова начали ездить в офисы, но только половина из них находится там пять дней в неделю.

Многое зависит и от того, насколько удобно работникам ездить на работу. В небольших городах, где в офис можно приехать быстрее - большее количество работников вернется на офисные рабочие места, тогда как в мегаполисах, где люди тратят слишком много времени и средств на дорогу, вероятно, многие продолжат работать удаленно.

Компаниям придется адаптироваться к этой схеме «выборочного посещения офисов».

Однако, есть риск, что вследствие постоянной удаленной работы «погаснет коллективный дух» работников.

Чтобы этого избежать, нужно обеспечивать более целенаправленное взаимодействие персонала, когда работники собираются в определенное время, чтобы обменяться информацией и обсудить важные вопросы.

Правительства стран не должны противостоять изменениям в корпоративной культуре, однако, им придется заниматься модернизацией трудового законодательства, резюмирует журнал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».