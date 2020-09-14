Cверхдержава протеста 10 14.09.2020, 13:20

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Фото: «Наша Ніва»

План власти сорван.

Сайт kasparov.ru cобрал реакцию российской блогосферы о массовых протестах в Беларуси

Телеграм-канал "СерпомПо":

"В воскресенье, 13 сентября, на улицы Минска и других городов Беларуси опять вышли тысячи человек. В Минске в "Марше героев", по подсчетам журналистов, приняли участие порядка 150 тыс.

МВД Беларуси говорит о 3 тыс., что опровергают эти видеокадры с проспекта Машерова. Да и количество задержанных, которых, по данным властей, св. 400 человек.

Сегодня протестующие изменили маршрут, двинувшись в сторону поселка "Дрозды", где живет Лукашенко и его окружение. Чтобы остановить колонну, милиционеры даже произвели предупредительный выстрел в воздух.

При этом лукашенковская пропаганда твердит, что протест сдувается".

Егор Седов:

"О чем был вчерашний Марш Героев в Беларуси?

А о том, что многим россиянам, даже очень хорошим россиянам, могло прежде показаться утопией. До нынешнего года. До Хабаровска, до Беларуси.

Безлидерный массовый мирный протест возможен!

Ведь что на неделе сделал Лука?

Кого - за рубеж, кого - в тюрьму.

И, видимо, рассчитывал, что на этом протесты и сдуются.

Что получил?

Получил 150 тысяч только в одном Минске. Вот так протест и "сдулся". Хороший подарочек перед встречей с Известно-Кем.

Видимо, все-таки от идеи непременного "вождизма" надо отказываться. В пользу признания того факта, что люди - а особенно, люди городского сообщества, - субъектны сами по себе. Им не нужна пресловутая "управляемость".

Кирилл Рогов:

"СВЕРХДЕРЖАВА

Беларусь сегодня - одна из главных стран мира.

Сверхдержава протеста.

Чтобы сделать это, нужно несколько десятков тысяч решительных и убежденных людей.

Пожелаем им хорошего дня".

Леонид Гозман:

"Властям Российской Федерации

Господа!

В конфликте Лукашенко с народом Республики Беларусь вы в полном соответствии в вашими инстинктами встали на сторону диктатора. Вы даете деньги, формируете резерв карателей, посылаете туда кремлевских пропагандистов. Может быть, вы уже направили туда своих мастеров по разгону демонстраций и похищению людей. В ближайшие дни бывший президент Беларуси, ставший посмешищем для всего мира, приедет в Москву получать ярлык на княжение. Вы делаете все это от имени народа России, но я и мои друзья - часть этого народа, а нас вы не спросили. Впрочем, вы никого не спросили. А мы с этими действиями не согласны.

Наверное, вами руководит не только искренняя ненависть к свободе, но и страх, что свержение узурпатора послужит примером и для нашего народа – да, послужит! Ну и, конечно, вы надеетесь поживиться в мутной воде. У Украины вы в аналогичной ситуации украли Крым, здесь рассчитываете аннексировать всю страну.

Не собираюсь обращаться к вам с призывом изменить вашу политику. Она гибельна для нашей страны, но вас это не волнует, вы преследуете свои цели, никаких разумных аргументов вы не услышите. Хочу лишь сказать вам, что ваша ложь о том, что происходит в Беларуси, не обманывает никого. Вы, конечно, можете пойти на крайние меры и ввести в соседнюю страну войска. Но тогда вам придется поставить БТР на каждом перекрестке и стрелять по всему, что движется – баларусы не сдадутся. Это станет лишь еще одним преступлением против народа Беларуси и против своего народа в череде многих других преступлений, за которые, очень надеюсь, вам придется ответить.

А задушить революцию в Беларуси вам не удастся!

Жыве Беларусь!"

Телеграм-канал "Свежести":

"Белорусское сопротивление считает, что сегодняшний день может записать себе в актив: план власти получить выгодную для себя картинку перед встречей в Сочи был обойден вместе с подготовленными засадами".

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