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Какой будет погода на неделе

  • 14.09.2020, 14:39
  • 1,631
Какой будет погода на неделе

Подробный прогноз синоптиков.

В первой половине недели в Беларуси будет повышенный температурный фон. Но уже в четверг погода начнет меняться. Атмосферные фронты принесут в нашу страну дожди, сильный порывистый ветер и существенное похолодание. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

15 сентября, во вторник, будет преимущественно без осадков, лишь ночью

по северу страны местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9…15 °С, максимальная днем +19…24 °С, по юго-западу +25…28 °С.

В среду, 16 сентября, преимущественно без осадков. Ночью и утром

в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8…15 °С, максимальная днем +22…29 °С.

17 сентября, в четверг, ночью местами преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью в северо-западных районах, днем местами по стране усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Ночью и утром по юго-востоку слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11…18 °С, максимальная днем от +13 °С по северо-западу до +27 °С по юго-востоку страны.

В пятницу, 18 сентября, преимущественно по северо-востоку страны кратковременные дожди, местами усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3…8 °С, максимальная днем +9…+15 °С, по западу до +17 °С.

В выходные дни сохранится холодная погода. В ночные часы местами по Беларуси, в основном на торфяниках Полесья, есть вероятность слабых заморозков до 0…-2 °С.

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