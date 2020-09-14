В 2021 году минимальная зарплата в Польше составит 629 евро 3 14.09.2020, 15:59

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Пенсионеры должны получить тринадцатую пенсию, а некоторые – и четырнадцатую.

2800 злотых (629 евро) брутто – столько составит минимальная заработная плата в следующем году в Польше. Эту информацию подтвердила в эфире Польского радио Катовице заместитель министра труда, семьи и социальной политики Польши Алина Новак. Ранее сообщалось о минимальной зарплате в размере 3000 злотых (674 евро). Однако пандемия коронавируса и экономический спад заставили правительство пересмотреть планы. Это компромисс между работодателями и профсоюзами, сообщает «Польское радио».

Со следующего года на 50 злотых (11,2 евро) ожидается повышение минимальной пенсии вместо объявленных ранее 70 злотых (15,7 евро). Пенсионеры должны получить тринадцатую пенсию, а тем, у кого пенсия составляет не более 2400 злотых (539,3 евро) будет выплачена и четырнадцатая пенсия.

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