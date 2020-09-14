Папа Римский находится под постоянным наблюдением врачей 14.09.2020, 19:34

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Понтифик, возможно, заразился коронавирусом.

Папа Римский Франциск находится под постоянным наблюдением врачей на предмет возможного заражения коронавирусом, сообщил агентству ANSA госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Недавно понтифик встречался с филиппинским кардиналом Луисом Антонио Тагле, который после этого вернулся в Манилу и сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. По словам Паролина, в Ватикане не особо встревожены этим обстоятельством, но за здоровьем папы постоянно следят.

Понтифик возобновил регулярные аудиенции, которые не проводились с марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Он беседует с посетителями Апостолького дворца без маски, однако все еще воздерживается от рукопожатий и поцелуев младенцев.

Понтифику 83 года.

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