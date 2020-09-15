Новые муралы: как минские дворы превращаются в галерею протестного искусства 1 15.09.2020, 11:44

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Фото: tut.by

Революция преобразила столицу.

Неизвестно, что заставляет силовиков охранять кучу соли и стену, измазанную битумом, но очевидно, что справиться с потоком протестного арта ведомства просто не в состоянии. А в последнее время милиционеры сами становятся центром протестного искусства и главным его актором. Каждый день в Минске становится еще больше муралов и скульптур, прославляющих события и личности последних пяти месяцев. И нередко рисунки на стене превращаются в яркий перформанс, за которым заворожено следят десятки тысяч минчан, пишет onliner.by.

Мурал на площади Перемен

Напомним, в июле два диджея включили песню Виктора Цоя «Перемен» на дне открытых дверей учреждений дополнительного образования и сорвали овации, потому что на мероприятии стихийно собрались сторонники Светланы Тихановской.

За свою акцию диджеи получили по 10 суток административного ареста, всенародную славу и место на трансформаторной подстанции в одном из минских дворов.

Наверное, десятки минчан сделали бы селфи на фоне мурала и благополучно о нем забыли, если бы силовики не посчитали для себя делом чести любой ценой от него избавиться. Это сделало из трансформаторной будки лабораторию современного искусства, основными акторами которой стали не диджеи и даже не жильцы, которые их рисуют, а силовики, отдирающие, закрашивающие изображение и целыми днями охраняющие изуродованную стену.

10 сентября силовики закрасили стену битумом, дождались высыхания и отковыряли силуэты диджеев, которые за счет настойчивости жильцов успели стать барельефом. Получился горельеф, который силовики вновь закрасили битумом. Следующий день несколько милиционеров провели на фоне черной стены. Все происходящее напоминало концепт-арт в Берлинской галерее. Вокруг собрались десятки людей и журналистов, чтобы своими глазами увидеть этот абсурд.

Милиционеры вели себя вежливо и старались слиться с охраняемым объектом. Все продолжалось вплоть до воскресного вечера, когда жильцы, подгадав момент и воспользовавшись отсутствием силовиков, вновь нанесли стилизованные портреты диджеев на черный битум. Ночью «люди в черном» с помощью острых предметов отковыряли мурал от трансформаторной будки, но вместо того, чтобы испортить, сделали его еще красивее. Правда, потом исправились, но ОМОН-арт успел попасть на фото и видео и бесповоротно влюбить в себя минчан.

Детскую площадку с этой трансформаторной будкой, которая поневоле стала лабораторией протестного арта, многие минчане величают площадью Перемен. Какое-то время здесь даже висела соответствующая табличка. Вскоре топоним обозначили на Google-картах. К тому же в Уручье и на Грушевке появились муралы-близнецы, дублирующие граффити на Червякова.

Муралы в честь ОСВОДа, МАЗа, МЧС

До выборов МЧС множило муралы в свою честь, чтобы прославить службу спасателей и напомнить гражданам о правилах пожарной безопасности. Но в последнее время ведомство занялось совершенно непрофильным делом — демонтажем бчб-флагов, натянутых между высотками. Не все сотрудники МЧС соглашались выполнять эту работу: известно по крайней мере о двух случаях, когда спасатели не снимали флаг, а лишь расправляли его в воздухе. После этого на одной из трансформаторных подстанций в Брилевичах появился очередной рисунок, посвященный работникам ведомства. Только уже народный.

В прошлое воскресенье народной любви и административного наказания удостоились и сотрудники ОСВОДа. Когда протестующие прыгали в Свислочь в попытке сбежать от ОМОНа, спасатели вытаскивали их из воды и переправляли на другой берег. После этого ОСВОД тоже увековечили на одном из городских строений.

На другой трансформаторной будке появилось изображение в честь заводчан, которые участвовали в забастовке и поддерживали протест. На днях рисунок смыли.

Портрет Нины Багинской

Портрет известной активистки Нины Багинской недавно появился в Минске на стене школы милиции. С тех пор как Багинская стала одним из символов женского протеста, множество людей посвятило ей свои арты. Добрались они и до стен Академии МВД.

Змагарыч

Еще один протестный арт-объект появился в Уручье в ночь на 12 сентября. Несколько минчан под покровом темноты перекрасили местную скульптуру в красный и белый цвета, чтобы через искусство обозначить свою позицию. Жители Уручья назвали змея Змагарычем и устроили вокруг него праздник с музыкой, шашлыками и флагами.

Урученцы предположили, что вскоре городские власти перекрасят скульптуру в другой цвет, однако до сих пор со Змагарычем ничего не случилось. Хотя возле него уже были замечены озадаченные силовики.

Еще один бчб-мурал появился на парапете жилого дома в Уручье. Кажется, на нем изображена Национальная библиотека в характерных протестных цветах.

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