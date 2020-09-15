«Многие хозяева квартир отказывают ОМОНовцам в аренде» 23 15.09.2020, 12:43

9,649

Фото: «Наша Ніва»

Люди не скрывают своего отношения к карателям.

Многие ОМОНовцы снимают квартиры, но они в панике, потому что сейчас хозяева квартир стали расторгать договора аренды. Пусть и тут они почувствуют всю "любовь" народа, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Есть знакомые, близкие родственники ОМОНовца. - пишет читатель. - так вот, многие из них снимают квартиры, но они в панике, потому что сейчас хозяева квартир стали расторгать договора аренды.

А теперь предложение: люди, кто сдает квартиры, у кого знакомые сдают, поинтересуйтесь, где работают ваши квартиранты. Гоните их в шею. Пусть и тут они почувствуют всю "любовь" народа".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.