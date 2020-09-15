Сколько заразившихся коронавирусом в Литве?
- 15.09.2020, 16:47
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В настоящее время болеют 1202 человека.
Как сообщает Сharter97.org со ссылкой на министерство здравоохранения Литвы, в стране-соседке Беларуси за последние сутки зафиксировано одиннадцать новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в стране коронавирус подтвержден у 3397 человек.
В настоящее время болеют 1202 человека, выздоровели — 2094. Общее количество жертв коронавируса составляет 87 человек, еще 14 больных скончались по иным причинам.
В изоляции находятся 8044 человека.
С 1 июня в Литве выявлено 229 привозных случаев коронавируса.