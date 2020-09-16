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«Баста!»: 16 сентября — не выходим на работу!

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  • 16.09.2020, 8:56
  • 6,228
«Баста!»: 16 сентября — не выходим на работу!
Фото: ТАСС

План действий в День солидарности.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром 16 сентября:

— Доброе утро, друзья! Сегодня - 16 сентября, День солидарности.

Мы призываем всех поддержать протесты и не выходить на работу под любым предлогом.

Если вы собственник бизнеса — не работайте 16 сентября. Предупредите своих работников и клиентов, что в этот день вы не работаете. Объясните, что так вы выражаете поддержку протестному движению и бастующим рабочим.

Если вы наемный работник — возьмите отпуск за свой счет. Если вы студент — не идите в университет. Если школьник - пропустите занятия в школе, останьтесь дома.

Если вы работник завода или предприятия — бастуйте! Проведите собрание, устройте митинг на территории, поговорите с коллегами. За один день никого не уволят, но вы покажете, как много среди вас несогласных.

Пусть в этот день не работают бары, закроются спортзалы и цветочные магазины. Покажем власти, что государство — это и есть мы. И если мы не работаем, то останавливается вся страна.

Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране беззакония и насилия. Давайте поднажмем, чтобы добиться выполнения наших требований:

Освобождение политзаключенных

Отставка Лукашенко

С самого утра максимально распространяем информацию о Дне солидарности. Разговариваем с соседями, друзьями и родственниками. Напоминаем в чатах кварталов и микрорайонов.

Продолжаем партизанский протест! Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Горячая линия для всех бастующих - @zabastovka_bel. Пишите, звоните. Поможем в создании стачкомов и первых шагах, свяжем с бастующими в вашем городе или учебном заведении, дадим контакты юристов.

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

Давайте покажем власти, кто здесь власть!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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