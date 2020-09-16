Минчане почтили память Виктора Гончара и Анатолия Красовского
- 16.09.2020, 20:25
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Сегодня годовщина исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.
Сегодня годовщина исчезновения оппозиционного политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.
16 сентября 1999 года они вышли из бани по улице Фабричной, 20 и сели в принадлежавший Красовскому джип. После этого их никто больше не видел.
Сегодня читатели tut.by прислали такое граффити — на стене здания по улице Фабричная, 20а написано «Не забудем, не простим».
Рядом со станцией метро Октябрьская появились портреты, цветы и свечи.