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Минчане почтили память Виктора Гончара и Анатолия Красовского

  • 16.09.2020, 20:25
  • 1,864
Минчане почтили память Виктора Гончара и Анатолия Красовского

Сегодня годовщина исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Сегодня годовщина исчезновения оппозиционного политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

16 сентября 1999 года они вышли из бани по улице Фабричной, 20 и сели в принадлежавший Красовскому джип. После этого их никто больше не видел.

Сегодня читатели tut.by прислали такое граффити — на стене здания по улице Фабричная, 20а написано «Не забудем, не простим».

Рядом со станцией метро Октябрьская появились портреты, цветы и свечи.

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