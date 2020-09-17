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В Минске появился новый мурал с Ниной Багинской

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  • 17.09.2020, 13:12
  • 1,986
В Минске появился новый мурал с Ниной Багинской

Фотофакт.

Как сообщают читатели сайта Сharter97.org, в Минске появился новый мурал, посвященный 73-летней белорусской активистке Нине Багинской.«Нiна гуляе i вы далучайцеся. Бабулi з народа», — написано на мурале.

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