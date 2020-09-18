В Столбцовском районе обрушилось здание детского сада 3 18.09.2020, 10:45

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Причина ЧП устанавливается.

В одном из агрогородков в Столбцовском районе частично обрушилось здание детского сада. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Около половины пятого утра в пятницу, 18 сентября, появилась информация, что в здании детского сада агрогородка Старый Свержень обрушился парапет и часть наружной стены — всего около 15 квадратных метров.

Причина частичного обрушения почти 30-летней двухэтажной постройки пока устанавливается, в происшествии никто не пострадал.

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